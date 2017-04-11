В регионе 1578 семей купили «программные» квартиры по льготной цене

Власти Волгоградской области продумывают механизмы поддержки застройщиков, принявших участие в федеральной программе «Жилье для российской семьи».

В этом году действие программы, запущенной правительством РФ в 2014 году, истекает. Напомним, ее основной целью было строительство жилья эконом-класса стоимостью не более 35 тысяч рублей за квадратный метр. По данным областного комитета строительства, в волгоградском регионе введено в строй 60 тыс.кв. метров «программного» жилья. Заявки на участие в проекте подали 3648 человек, 1578 семей квартиры уже выкупили.

В нашем регионе в возведении домов по программе «Жилье для российской семьи» принимали участие пять застройщиков. Одной из основных мер поддержки компаний-инвесторов должен был стать выкуп построенных ими сетей. Но этот механизм, как заявила на круглом столе по вопросам благоустройства и комплексной застройки председатель облкомстроя Светлана Кузнецова, реализовать не удалось.

Сейчас одной из мер поддержки застройщиков, которые вошли в программу «Жилье для российской семьи», является стимулирование проектов комплексного освоения территорий, предусматривающее финансирование строительства объектов социальной и внутриквартальной транспортной инфраструктуры за счет средств федерального и регионального бюджетов, например, подпрограмма ФЦП «Жилище». В прошлом году регион освоил 135 млн рублей субсидии, в этом получит уже 570 млн, которые будут направлены на строительство трех детских садов и двух автомобильных дорог.