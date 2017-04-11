Суд вынес постановление об аресте подсудимого Олега Михеева

Сам экс-депутат Государственной Думы объявлен в розыск, а для его обеспечения суд вернул дело Михеева в прокуратуру.

Поначалу четвертое по счету заседание по делу экс-депутата Государственной Думы Олега Михеева мало чем отличалось от предыдущих. Судебные приставы снова представили рапорты о невозможности доставить подсудимого в суд, поскольку ни по одному из указанных в деле адресов его так и не нашли.

Кроме того, судья Наталья Баркова довела до сведения присутствующих – представителя потерпевшей стороны и прокуратуры - информацию о болезни защитника Михеева Александра Чекунова. Копию больничного листа адвокат заблаговременно направил в Советский районный суд по электронной почте. Напомним, на прошлом заседании защитник Михеева тоже не присутствовал.

В результате Наталья Баркова приняла решение рассмотреть дело в отсутствие подсудимого и его адвоката. Постановлением суда для защиты Михеева привлечен другой защитник.

В итоге суд вынес постановление об аресте подсудимого. Самого Олега Михеева объявили в розыск. Вместе с этим, чтобы обеспечить присутствие экс-депутата на заседании, суд вернул дело в прокуратуру Волгоградской области.