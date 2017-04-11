Суд вынес постановление об аресте подсудимого Олега Михеева

Поначалу четвертое по счету заседание по делу экс-депутата Государственной Думы Олега Михеева мало чем отличалось от предыдущих. Судебные приставы снова представили рапорты о невозможности доставить подсудимого в суд, поскольку ни по одному из указанных в деле адресов его так и не нашли.
Кроме того, судья Наталья Баркова довела до сведения присутствующих – представителя потерпевшей стороны и прокуратуры - информацию о болезни защитника Михеева Александра Чекунова. Копию больничного листа адвокат заблаговременно направил в Советский районный суд по электронной почте. Напомним, на прошлом заседании защитник Михеева тоже не присутствовал.
В результате Наталья Баркова приняла решение рассмотреть дело в отсутствие подсудимого и его адвоката. Постановлением суда для защиты Михеева привлечен другой защитник.
В итоге суд вынес постановление об аресте подсудимого. Самого Олега Михеева объявили в розыск. Вместе с этим, чтобы обеспечить присутствие экс-депутата на заседании, суд вернул дело в прокуратуру Волгоградской области.
Напомним, согласно обвинительному заключению, бывшему депутату ГД от фракции «Справедливая Россия» Михееву вменяется покушение на хищение более чем двух млрд рублей «Промсвязьбанка», а также хищение объектов Волгоградского моторостроительного завода на сумму свыше 500 миллионов рублей. Сам экс-депутат вину в инкриминируемых преступлениях не признает. Отметим, что уголовное дело в отношении Михеева возбудили с согласия депутатов Государственной Думы РФ.