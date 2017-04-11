Стало известно имя самой красивой и талантливой студентки Волгограда

На Всероссийский конкурс «Мисс студенчество России - 2017» в Челябинск поедет студентка Волгоградской физкультурной академии Ольга Трушина

В финале городского конкурса встретились 13 красавиц, умниц и просто талантливых девушек. Им предстояло продемонстрировать вечерние наряды и весенние платья, зажечь зрителей оригинальным выходом в стиле «Аэробика 80-х». Также девушки пели джаз, исполняли акробатические этюды и танцевали лезгинку.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в молодежном центре «Лидер», выступавшим одни из организаторов конкурса, первое место и титул «Мисс студенчество Волгограда-2017» жюри отдало студентке ВГАФК Ольге Трушиной, звание вице-мисс получила Валерия Петрова, студентка ВолГУ, а второй вице-мисс названа Юлия Галда из аграрного университета. Приз зрительских симпатий достался студентке Волгоградского политехнического колледжа имени Вернадского Наталье Трофимовой, а «Мисс Талант» стала Анастасия Серовая, студентка Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли.