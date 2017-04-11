Подведены итоги областного конкурса детской и молодежной моды

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в комитете образования и науки Волгоградской области цель данного конкурса - выявить и поддержать талантливых детей, а также повысить профессиональное мастерство их педагогов.
В конкурсе приняли участие воспитанники 31 образовательного учреждения из различных городов и районов области. Профессиональное жюри, в которое вошли специалисты сферы бытового обслуживания и преподаватели института художественного образования ВГСПУ, оценивало конкурсные модели по 9-ти номинациям: «Одежда для учебы», «Одежда для спорта и отдыха», «Нарядная и праздничная одежда», «Летняя одежда», «Этно», «Авангард», «Вязаные и кружевные изделия», «Выпускной бал», «Верхняя одежда».
Первое место в номинации «Маэстро» заняла конкурсантка из Фролово Ольга Локтевич, лучшим в номинации «Театр моды» стал образцовый детский коллектив «Берегиня» детско-юношеского центра Волгограда. Вторым в этой же номинации стал театр авангардной моды «Клеопатра» из Красноармейского района, а третье место занял образцовый художественный театр моды «Силуэт» из р.п. Городище.