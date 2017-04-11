Подведены итоги областного конкурса детской и молодежной моды

Во Дворце творчества детей и молодежи города Волжского прошел финал XIV областного конкурса детской и молодежной моды «Свой стиль» .

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в комитете образования и науки Волгоградской области цель данного конкурса - выявить и поддержать талантливых детей, а также повысить профессиональное мастерство их педагогов.

В конкурсе приняли участие воспитанники 31 образовательного учреждения из различных городов и районов области. Профессиональное жюри, в которое вошли специалисты сферы бытового обслуживания и преподаватели института художественного образования ВГСПУ, оценивало конкурсные модели по 9-ти номинациям: «Одежда для учебы», «Одежда для спорта и отдыха», «Нарядная и праздничная одежда», «Летняя одежда», «Этно», «Авангард», «Вязаные и кружевные изделия», «Выпускной бал», «Верхняя одежда».