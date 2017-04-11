Почта России в преддверии Дня Победы объявила акцию для ветеранов

В течение двух недель фронтовики смогут бесплатно звонить и отправлять телеграммы из всех почтовых отделений

С 25 апреля по 10 мая участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно звонить на стационарные и мобильные телефоны в Россию и абонентам, находящимся в странах ближнего зарубежья из переговорных пунктов почтовых отделений (до 100 минут). Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на пресс-службу Почты России. Специальные условия предоставляются совместно федеральным постовым оператором и "Ростелекомом".

Также ветераны смогут бесплатно отправить неограниченное количество телеграмм по России, в Украину и Беларусь, Казахстан и Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан, Армению и Грузию, Литву и Латвию, Эстонию и Южную Осетию, Молдову и Абхазию, Кыргызстан и Туркменистан. Данная акция, по мнению ее организаторов, позволит фронтовикам пообщаться со своими друзьями-однополчанами.