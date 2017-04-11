Номером уличного флешмоба станет патриотическая песня «Третий день»

В четверг на площади у музея-панорамы «Сталинградская битва» Ярослав Сумишевский и десятки горожан примут участие в песенном флешмобе.

Певец Ярослав Сумишевский известен, как организатор незабываемых песенных флешмобов на территории торговых центров и городских площадей. Подарить необычное шоу он решил и жителям Волгограда.

Как сообщает корреспондент агентства «НовостиВолгограда.ру» это яркое событие произойдет 27 апреля в 15-00. Присоединиться к акции может каждый, нужно лишь направить информацию с указанием фамилии, имени и контактных данных по адресу [email protected] После чего координатор патриотического флешмоба свяжется с вами для дальнейших инструкций.