На краеведческом четверге обсудят архитектурное наследие Волгограда

Встреча проводится для всех интересующихся историей города, так как разговор пойдет об особенностях архитектуры Царицына-Сталинграда-Волгограда. Профессор расскажет о судьбе построек довоенного города, об архитектурном наследии Волгограда и об утраченных для потомков зданий цирка в Тракторозаводском районе, храма Александра Невского, дома купца Шлыкова и многих других.
По традиции в рамках краеведческого четверга пройдет книжно-иллюстративная выставка и мини-викторина на тему заседания. Победители унесут домой памятные сувениры.
Как сообщили в информационном центре библиотеки, на встрече Петр Олейников презентует свою монографию об утраченных зданиях города «Здания-крепости Сталинграда», иллюстрированную фотографиями, ранее нигде не публиковавшимися.