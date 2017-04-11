На краеведческом четверге обсудят архитектурное наследие Волгограда

Волгоградская библиотека им. Горького 27 апреля приглашает на встречу с кандидатом технических наук, директором Информационного музейно-выставочного центра «Инновации в архитектуре, строительстве и ЖКХ», членом Союза архитекторов России Петром Олейниковым.

Встреча проводится для всех интересующихся историей города, так как разговор пойдет об особенностях архитектуры Царицына-Сталинграда-Волгограда. Профессор расскажет о судьбе построек довоенного города, об архитектурном наследии Волгограда и об утраченных для потомков зданий цирка в Тракторозаводском районе, храма Александра Невского, дома купца Шлыкова и многих других.

По традиции в рамках краеведческого четверга пройдет книжно-иллюстративная выставка и мини-викторина на тему заседания. Победители унесут домой памятные сувениры.