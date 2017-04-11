Минздрав предложил ограничить в продуктах содержание соли и сахара

В ведомстве считают, что содержание этих ингредиентов, которые приводят к возникновению ожирения и ряда хронических заболеваний, следует уменьшить. А люди после покупки могут подсластить и посолить дома продукты по своему вкусу.
Свою инициативу министерство включило в стратегию формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года. Об этом сообщает газета «Известия».
Согласно предложению Минздрава, будут внесены соответствующие поправки в технические регламенты, по которым ведется производство продуктов питания на территории Евразийского экономического союза.
Ожидается, что производители станут снижать уровень содержания пищевой соли в полуфабрикатах, хлебобулочных изделиях, мясных и рыбных продуктах.