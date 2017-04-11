К российской акции «Георгиевская ленточка» присоединяются зарубежные страны

Вот уже 12 лет волонтеры в разных уголках России раздают бесплатно символ Победы - георгиевскую ленточку.

В этом году к акции присоединились 90 стран, среди которых Германия и Турция, Китай и США. Напомним, акция стартовала 24 апреля. В Волгограде старт акции был дан в самом центре города - на площади Павших борцов.

Получить георгиевскую ленточку можно будет до 9 мая включительно. За ней ненужно специально ходить, волонтеры могут встретиться вам в парках и скверах, в магазинах и на детских площадках. Однако, если раньше ленточку вручали просто так, то сегодня вам придется продемонстрировать знания об истории награды или о значении ее цветов.

Иностранцы не только у себя на родине готовы высказать свое отношение в победе советского народа в Великой Отечественной войне. Традиционно 9 мая в Москве в шествии колонны «Бессмертного полка» принимают участие граждане стран антигитлеровской коалиции. Удивительно, но Бессмертный полк проходит даже по улицам немецких городов.