Чиновники обсудят с предпринимателями меры по поддержке бизнеса

Во всех районах Волгоградской области пройдет серия выездных встреч с предпринимателями, на которых будут обсуждаться меры по снижению административных барьеров, оцениваться эффективность существующих мер поддержки малого и среднего бизнеса и вырабатываться предложения по повышению их результативности.

Инициатором таких встреч с бизнес-сообществом выступил областной комитет экономики, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации региона. Задачу повысить качество диалога между бизнесом и властью перед чиновниками поставил губернатор Андрей Бочаров в ходе общения с предпринимателями, которое состоялось неделю назад.