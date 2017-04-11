Чиновники обсудят с предпринимателями меры по поддержке бизнеса

Инициатором таких встреч с бизнес-сообществом выступил областной комитет экономики, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации региона. Задачу повысить качество диалога между бизнесом и властью перед чиновниками поставил губернатор Андрей Бочаров в ходе общения с предпринимателями, которое состоялось неделю назад.
В ходе выездных встреч, которые запланированы во всех муниципальных образованиях, будут подниматься проблемные вопросы, волнующие предпринимателей, и вырабатываться пути их решения. 26 апреля такой диалог состоится в Кировском районе Волгограда, до конца мая встречи пройдут и в других районах города. Затем в подобном формате общение чиновников с бизнесменами пройдет в Волжском, Камышине, Михайловке и районах области.