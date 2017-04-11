19 жителей Волгоградской области удостоены государственных наград

Сегодня губернатор Андрей Бочаров в торжественной обстановке вручил медали, почетные знаки и благодарственные письма волгоградцам, которые добились значительных успехов в различных сферах деятельности.

Государственных наград указом Президента России удостоены 19 наших земляков. Среди них, по информации пресс-службы обладминистрации, большая группа работников промышленных предприятий региона - металлурги, машиностроители, слесари-ремонтники, энергетики - они награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 7 человек удостоены почетных званий в своих отраслях - металлургии, машиностроении, текстильной и легкой промышленности, пищевой индустрии, сельском хозяйстве. Трем волгоградцам объявлена благодарность Президента РФ.