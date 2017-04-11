Волжанам разнесут коммунальные платежки с рекламой услуг ГИБДД
Сегодня, 11:28ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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«Госуслуги каждому – выгодно и просто!» – под таким названием отдел ГИБДД города Волжского проведет рекламную акцию, направленную на популяризацию получения услуг Госавтоинспекции в электронном виде.
По договоренности с городской администрацией и управляющими компаниями в коммунальных платежках будет размещена подробная информация о порядке получения государственных услуг ГИБДД.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в рамках акции планируется охватить более 300 тысяч волжан.
Волжские автоинспекторы таким образом проинформируют горожан, что после регистрации на портале Госуслуг они получат 30-процентную скидку при оплате госпошлины за услуги по линии ГАИ, а также в кратчайшие сроки получат или обменяют водительское удостоверение, зарегистрируют автомобиль.
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
В здании отдела ГИБДД города Волжского (автодорога 6, стр.30) даже выделен кабинет, где автоинспекторы оказывают помощь гражданам в регистрации на сайте Госуслуг.
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