Волжанам разнесут коммунальные платежки с рекламой услуг ГИБДД

«Госуслуги каждому – выгодно и просто!» – под таким названием отдел ГИБДД города Волжского проведет рекламную акцию, направленную на популяризацию получения услуг Госавтоинспекции в электронном виде.

По договоренности с городской администрацией и управляющими компаниями в коммунальных платежках будет размещена подробная информация о порядке получения государственных услуг ГИБДД.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в рамках акции планируется охватить более 300 тысяч волжан.

Волжские автоинспекторы таким образом проинформируют горожан, что после регистрации на портале Госуслуг они получат 30-процентную скидку при оплате госпошлины за услуги по линии ГАИ, а также в кратчайшие сроки получат или обменяют водительское удостоверение, зарегистрируют автомобиль.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф