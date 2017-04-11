Волонтеры-экскурсоводы приглашаются в «Школу гостеприимства»

Мероприятие проходит четвертый год подряд и его цель — подготовка молодежи от 18 до 30 лет к работе в качестве экскурсоводов-волонтеров.
Это отличная стартовая площадка для молодежи, которая любит историю своего города, разбирается в ней, кто открыт, коммуникативен и легок на подъем, кому нравится общаться с новыми людьми и заводить друзей.
В этом году организаторами проекта выступили МУ «Городской молодежный центр «Лидер» совместно с волгоградскими вузами при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.
В презентации будут участвовать представители образовательных организаций, молодежных объединений и сообществ, туристических агентств города.
В программе мероприятия, как сообщает городской комитет молодежной политики и туризма, - рассказ организаторов об итогах и достижениях «Школы гостеприимства-2016», а также знакомство с новым форматом проекта и условиями участия. И, конечно же, интерактивная часть: вопросы организаторам, общение с выпускниками «Школы гостеприимства» прошлых лет. На презентацию приглашаются представители активной молодежи Волгограда.