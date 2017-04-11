Волгоградцев призывают проголосовать за «Аллею Славы»

Социальную акцию «Аллея Славы» ко Дню Победы организовал один из подмосковных питомников. Организаторы акции готовы выделить на озеленение территории 15 городов-победителей акции 9 тысяч саженцев декоративно-хвойных деревьев.

Голосование на сайте аллеи-славы.рф закончится 30 апреля. Победителями станут города, которые наберут наибольшее количество голосов. Организаторы разбили участников на три подгруппы: города с населением более 1 млн жителей, от 500 тысяч до 1 млн жителей и города с населением до 500 тысяч. В каждой из групп в финале окажется пять участников.

По данным голосования к полудню 24 апреля Волгоград поднялся в рейтинговой таблице городов-мегаполисов на 7 место. За него проголосовали 16079 человек. Впереди только Ростов-на-Дону, Уфа, Тула, Москва. Казань и Петербург.