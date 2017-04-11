В Волжском впереди первомайской демонстрации впервые пустят мотоциклистов

В администрации Волжского определили построение колонны, которая 1 мая пройдет по проспекту Ленина до центральной площади города.

Шествие начнется в 10 часов. Первыми, по традиции, пойдет знаменная группа, а затем впервые на первомайской демонстрации проедет группа байкеров на мотоциклах. Ожидается, что они даже покажут экстремальные трюки, сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волжского.

И только потом двинется основная колонна демонстрантов. Вначале – работники администрации Волжского и городской Думы, представители структурных подразделений. Потом – бюджетные работники из учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения и жизнеобеспечения города. Как и прежде, многочисленной должна стать колонна работников предприятий.

В мэрии отметили, что в этом году в праздничном шествии примут участие национальные диаспоры и различные общественные организации.