В Волгограде завершился конкурс среди юных инспекторов движения

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в комитете образования и науки Волгоградской области, в конкурсе юных инспекторов движения приняли участие 576 школьников из различных районов области. Им предстояло продемонстрировать знания правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности, а также оказать первую помощь пострадавшим на дороге и продемонстрировать фигурное вождение велосипеда по автогородку.
Среди мальчиков в конкурсе вождения лучшим стал ученик Солонцовской школы Алексеевского района Илья Чиков, а среди девочек - учащаяся волгоградского лицея №9 Анна Чернова.
Среди школьных команд призерами регионального конкурса стали ученики волгоградской школы №140, лицея №8 "Олимпия" и гимназии №10. А победителями конкурса «Безопасное колесо-2017» признаны ученики Нижнедобринской школы Жирновского района. В начале июня ребята представят наш регион на всероссийском уровне.