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В Волгограде завершился конкурс среди юных инспекторов движения
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Волгограде завершился конкурс среди юных инспекторов движения
Сегодня, 15:28ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: obraz.volgograd.ru
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