В Волгограде завершился конкурс среди юных инспекторов движения

Победителями регионального конкурса «Безопасное колесо-2017» стали школьники Нижнедобринской школы Жирновского района. Они представят нашу область на всероссийских состязаниях, которые пройдут в Ульяновске с 1 по 8 июня.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в комитете образования и науки Волгоградской области, в конкурсе юных инспекторов движения приняли участие 576 школьников из различных районов области. Им предстояло продемонстрировать знания правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности, а также оказать первую помощь пострадавшим на дороге и продемонстрировать фигурное вождение велосипеда по автогородку.

Среди мальчиков в конкурсе вождения лучшим стал ученик Солонцовской школы Алексеевского района Илья Чиков, а среди девочек - учащаяся волгоградского лицея №9 Анна Чернова.