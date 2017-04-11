В Волгограде прошли совместные учения по тушению природных пожаров

На территории Дзержинского района в СНТ «Дубовая балка» состоялись учения по отработке совместных действий администрации и сил территориальной подсистемы РСЧС при тушении природных пожаров.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в комитете гражданской защиты населения администрации Волгограда, в учениях были задействованы девять единиц техники 1-го отряда ФПС по Волгоградской области и 13 единиц техники служб жизнеобеспечения. К тушению условного возгорания привлекли и добровольные пожарные формирования Ворошиловского и Дзержинского районов, спасателей, специалистов муниципальных предприятий «Северное» и «Горэколес».