В Волгограде прошли совместные учения по тушению природных пожаров
Сегодня, 14:19ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: central.mchs.ru
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На территории Дзержинского района в СНТ «Дубовая балка» состоялись учения по отработке совместных действий администрации и сил территориальной подсистемы РСЧС при тушении природных пожаров.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в комитете гражданской защиты населения администрации Волгограда, в учениях были задействованы девять единиц техники 1-го отряда ФПС по Волгоградской области и 13 единиц техники служб жизнеобеспечения. К тушению условного возгорания привлекли и добровольные пожарные формирования Ворошиловского и Дзержинского районов, спасателей, специалистов муниципальных предприятий «Северное» и «Горэколес».
Подобные учения проводятся во всех муниципалитетах региона, они призваны повысить готовность их участников к действиям в период пожароопасного сезона. Напомним, он объявлен в регионе 30 марта и продлится до конца октября.
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