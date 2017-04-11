В «Царицынской опере» состоится уникальный бенефис «На все 100!»
Сегодня, 18:23ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: culture.volgograd.ru
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25 апреля «Царицынская опера» подготовила подарок для меломанов — в этот вечер состоится необычный концерт «На все 100!»
Его необычность заключается в том, что в нем примут участие сразу четыре бенефицианта. «На все 100!» - это оригинальный бенефис четырех известных волгоградских оперных исполнителей - Анны Девяткиной, Николая Черепанова, Владимира Мингалёва и Николая Лохова.
По информации комитета культуры Волгоградской области, уникальный концерт-бенефис «На все 100!» задуман в виде веселого театрального капустника. «Заслуженных оперных юбиляров и в шутку, и всерьёз поздравят артисты родного театра и гости из других творческих коллективов региона», - говорится на сайте облкомитета культуры.
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