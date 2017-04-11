В «Царицынской опере» состоится уникальный бенефис «На все 100!»

25 апреля «Царицынская опера» подготовила подарок для меломанов — в этот вечер состоится необычный концерт «На все 100!»

Его необычность заключается в том, что в нем примут участие сразу четыре бенефицианта. «На все 100!» - это оригинальный бенефис четырех известных волгоградских оперных исполнителей - Анны Девяткиной, Николая Черепанова, Владимира Мингалёва и Николая Лохова.