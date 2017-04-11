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В Калачевском районе на месте лесного пожара высадили 2 000 молодых сосен
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Hvoinye
В Калачевском районе на месте лесного пожара высадили 2 000 молодых сосен
Сегодня, 17:31ОбществоАвтор: Сергей МатанцевФото: plaisir-usadba.ru
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