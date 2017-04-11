В Калачевском районе на месте лесного пожара высадили 2 000 молодых сосен

В Волгоградской области продолжается закладка новых лесных массивов и восстановительная подсадка зеленых насаждений.

Всего на территории региона уже высажено 25 тысяч деревьев. Об этом агентству «НовостиВолгограда.ру» рассказали в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

В рамках акции, приуроченной ко Всемирному дню посадки леса, в Калачевском районе высадили 2 000 молодых сосен. Эти саженцы заняли участок почти в половину гектара. Ранее хвойник здесь был уничтожен огнем, теперь на месте лесного пожара растут молодые сосны. В этой природоохранной акции приняли участие сотрудники Волгоградского лесопожарного центра, жители Калачевского района и члены школьного лесничества «ЭкоДон-лес».