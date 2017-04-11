В библиотеке имени Горького поговорят PRO_внешность

Волгоградское научное кафе объявляет новую встречу PRO_внешность, которая состоится 26 апреля в 18-00

Как заявляют организаторы в программе мероприятия пройдут две лекции. Обе они развеют мифы, складывавшиеся десятилетиями. Лектор Светлана Клейносова, студентка выпускного курса стоматологического факультета ВолгГМУ расскажет о том, зачем на самом деле чистить зубы. И что ждет тех, кто с детства не обзавелся этой полезной привычкой.