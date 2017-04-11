В библиотеке имени Горького поговорят PRO_внешность
Сегодня, 13:05ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: vk.com
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Волгоградское научное кафе объявляет новую встречу PRO_внешность, которая состоится 26 апреля в 18-00
Как заявляют организаторы в программе мероприятия пройдут две лекции. Обе они развеют мифы, складывавшиеся десятилетиями. Лектор Светлана Клейносова, студентка выпускного курса стоматологического факультета ВолгГМУ расскажет о том, зачем на самом деле чистить зубы. И что ждет тех, кто с детства не обзавелся этой полезной привычкой.
А вот Камаль Таха, врач-офтальмолог, пластический хирург в продолжении первого выступления расскажет о современных трендах внешности, а также о том, к чему приводят различные хирургические эксперименты с ней.
В завершении вечера, самых активных слушателей и интервьюеров ждут ценные подарки. Вход на встречу PRO_внешность свободный.
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