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Стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Семья года»
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Семья года»
Сегодня, 07:07ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: yuzha.ru
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