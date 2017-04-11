Стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Семья года»

В Волгоградской области начался региональный этап всероссийского конкурса «Семья года».

Победители областного конкурса будут представить наш регион в столице, где в ноябре 2017 года пройдет Всероссийский финал конкурса, об этом агентству «НовостиВолгограда.ру» рассказали в региональном комитете социальной защиты населения.

Конкурсный отбор «Семья года» проводится у нас в регионе второй раз. В прошлом году во Всероссийском финале Волгоградскую область представили пять семей. Высшую награду в номинации конкурса «Золотая семья России», по праву, получила семья Кузминых.

В этом году, заявки на участие в региональном этапе конкурса принимались в центре социальной защиты населения по месту жительства до 24 апреля, и каждая семья области, если она уверена в своих силах, таланте и способностях, могла подать заявку на участие. Соревнования будут проходить по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья-хранитель традиций» и «Молодая семья».