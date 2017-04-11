Началось интернет-голосование за самую благоустроенную больницу

Облздрав запустил интернет-конкурс на самую благоустроенную территорию медицинского учреждения, входящего в структуру здравоохранения Волгоградской области.

Теперь любой волгоградец и житель нашего региона может выбрать самую ухоженную и привлекательную территорию около больницы или поликлиники.

Что оценивается в интернет-голосовании? Чистота территории, убрана ли она, есть ли клумбы, цветники и деревьев, наличие тротуаров и пешеходных дорожек, а также их исправность, имеет ли место быть наличие малых архитектурных форм и в каком состоянии освещение.

Как сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» в региональном комитете здравоохранения, наибольшее число голосов набирают областная детская клиническая больница, областной клинический онкологический диспансер и Ленинская центральная районная больница. Но интернет-голосование продолжается, а потому состав и количество лидеров конкурса еще может значительно измениться.