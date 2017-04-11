Логотип волжанки может стать талисманом Всемирного фестиваля молодежи

На конкурсе талисманов Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) 2017 года одной из лучших признана работа Екатерины Черномазовой из города Волжского.

Логотип «Десница Кудесница/Magical Hand», разработанный для форума 26-летней волжанкой, вошел в финальную десятку, отобранную экспертным жюри. Конкурсные работы оценивали известные российские артисты, дизайнеры, представители Союза художников, Общественные послы фестиваля.

Екатерина использовала в основе логотипа руку, открытую для друзей со всего мира, а также кокошник – один из самых известных символов России.

В лучшую десятку вошли также такие талисманы, как «Хорек Шурик», «Солнечный зайчик», «Робот Ромашка», «Малинка Калинка», «Цветы дружбы» и другие.

Открытое голосование в социальной сети продолжится до 28 апреля. Логотип Екатерины Черномазовой, представляющей город Волжский и Волгоградскую область, находится в списке под номером 10. Проголосовать за него можно здесь.

Конкурсная работа, выбранная в качестве талисмана ВФМС-2017, будет доработана профессионалами.