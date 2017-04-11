Из Волгограда в Воронеж и обратно жители региона смогут добраться на поезде
Сегодня, 10:31ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: ntv.ru
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С мая из города-героя в столицу Черноземья можно будет железнодорожным транспортом всего за 13 часов.
Ранее прямых поездов между городами не было. По железной дороге из Волгограда в Воронеж и обратно можно было доехать только с пересадкой на станции Грязи-Воронежские.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ЮВЖД, скорый поезд № 208/207 сообщением Воронеж – Волгоград состоит из 15 вагонов, где есть не только купе и плацкарт, но и места для инвалидов. Время в пути из Воронежа в Волгоград - 11.35 минут, из Волгограда в Воронеж - 13 часов.
Первый состав нового прямого сообщения отправится из Воронежа 12 мая в 19:10, а прибудет в Волгоград 13 мая, 6:45 утра. Из Волгограда поезд будет отправляться в 22.15, а прибывать в Воронеж в 11:15.
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