Активисты ОНФ собрали 300 кубометров мусора возле мемориала на Лысой горе

Почти 5 тысяч квадратных метров очистили от мусора волгоградские активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) на историческом месте «Лысая гора» в Советском районе.

В субботнике, объявленном в рамках федерального проекта ОНФ «Генеральная уборка/Карта свалок», приняли участие более 200 человек. Это депутаты, члены волонтерского центра «Прорыв» Волгоградского госуниверситета, студенты аграрного университета, школьники, представители областного центра защиты леса и других общественных объединений.

Фото: Пресс-служба Волгоградского отделения ОНФ, onf.ru

Фото: Пресс-служба Волгоградского отделения ОНФ, onf.ru

Как пояснили ИА «НовостиВолгограда.ру» в региональном отделении ОНФ, Лысая гора была выбрана для субботника не случайно. Сигналы о бытовом и строительном мусоре возле находящегося здесь мемориала от волгоградцев поступали не раз. Горожане даже нанесли это место на интерактивную карту свалок (http://kartasvalok.ru/).

Фото: Пресс-служба Волгоградского отделения ОНФ, onf.ru

За время субботника было собрано более трехсот кубометров мусора. Для его вывоза на специализированный полигон понадобилось пять «КамАЗов».

Фото: Пресс-служба Волгоградского отделения ОНФ, onf.ru

«Сегодня мы убрали территорию, прилегающую к главной стеле мемориала «Лысая гора», но это, пожалуй, одна десятая часть того, что здесь оставили нерадивые водители мусоровозов и граждане. Чтобы вычистить все склоны и балки этого исторического места, понадобится не один такой субботник. Мы приглашаем всех присоединиться к нашей инициативе, и уверены, что только наши общие усилия дадут возможность привести в порядок всю территорию Лысой горы», – подчеркнул член ревизионной комиссии регионального отделения ОНФ в Волгоградской области Константин Глушенок.

Лысая гора является памятником истории, объектом культурного наследия федерального значения, подлежащим государственной охране. Здесь расположена братская могила павших защитников Сталинграда, которые с сентября 1942 г. по январь 1943 г. вели ожесточенные бои за высоту 145,5 и прилегающую территорию. В память о тех событиях на Лысой горе установлен 20-метровый обелиск.

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