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Сдай использованную батарейку и участвуй в акции «Ежики должны жить»
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Сдай использованную батарейку и участвуй в акции «Ежики должны жить»
Сегодня, 08:01ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: proekat.ru
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