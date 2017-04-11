Сдай использованную батарейку и участвуй в акции «Ежики должны жить»

В Волгоградской области началась Всероссийская акция «Ёжики должны жить».

Ее цель: приучить ребят к сортировке мусора и сдаче отобранных использованных батареек в специализированные приемные пункты для дальнейшей утилизации, чтобы минимизировать нанесение экологического вреда от загрязнения окружающей среды.

По информации комитета молодежной политики Волгоградской области, условиями участия в акции является сбор использованных элементов питания различных видов и размеров. Участвовать можно как индивидуально, так и командой. При сдаче батареек будут выдаваться сертификаты участников акции «Ежики должны жить». Более подробно с условиями данной социальной экологической акции можно познакомиться на сайте регионального комитета по делам молодежи.