Красная Горка: история Фомы неверующего и Антипасха

Сегодня, на восьмой день после Пасхи, празднуется Красная Горка или Фомино воскресенье.

Выяснить предысторию праздника, разобраться в его особенностях и традициях празднования корреспонденту агентства «НовостиВолгограда.ру» помог священник храма Иоанна Предтечи Сергий Савенков.

В этот день и всю последующую неделю вспоминают апостола Фому, который, узнав о воскресении Иисуса, не поверил сообщению других учеников, и пожелал удостовериться в этом лично. И тогда, как утверждает евангельский сюжет, воскресший Христос явился перед Фомой, чтобы тот, как и просил, мог «вложить персты в раны Иисуса» и своими глазами наблюдать свершившееся чудо. Напоследок Спаситель сказал: «И не будь неверующим, но верующим». И действительно Фома стал одним из самых ярых и ярких проповедников, основав церкви в Палестине, Эфиопии, Индии, Месопотамии. По сей день сохранилось выражение «Фома неверующий», что означает не столько сомневающегося человека, сколько желающего убедиться во всем через собственные ощущения, а также желающего докопаться до сути.

картина "Неверие св. Фомы" Фото: Караваджо Микеланджело, artwall.ru

Теперь о «народном» названии - Красная Горка. Поскольку у наших предков слова «красный» обозначало не только цвет, но и употреблялось в значении «красивый» и «веселый», а пригорок был одним из излюбленных мест встреч молодежи, то праздник Красной Горки обозначал возможность встретиться где-то на красивой возвышенности и повеселиться.

Именно первое воскресенье после Пасхи — это был тот день, когда впервые после Поста и Страстной Недели разрешалось свататься и венчаться. Поэтому наряжаться, петь, танцевать, устраивать конкурсы и знакомиться на Красную Горку считалось прямо-таки обязательным.

Еще одно название сегодняшнего воскресенья — Антипасха. Приставка «анти» с греческого означает «вместо», то есть в представлении наших предков это был тот день, который стоит вместо Пасхи и как бы дополняет его.

Если говорить о традициях, то на Красную Горку также было принято красить яйца, печь куличи и пироги, угощать всех вкусными яствами, подавать милостыню.

Считалось, что в этот день можно обращаться к небесным покровителям с молитвами — они будут обязательно услышаны. Также надо обязательно бросить «на богатство» монетку либо в колодец, либо в любой природный водоем.