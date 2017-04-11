Конкурс «Моя семейная реликвия» показал уважение ребят к семье и истории

Не верьте, если кто скажет, что современные дети и подростки не уважают историю и им чужды семейные ценности – как показывает прошедший конкурс «Моя семейная реликвия» ребята трепетно относятся к своим родным, близким, родственным узам и корням.

Как сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» в комитете молодежной политики Волгоградской области, «Моя семейная реликвия» является региональным этапом конкурса творческих проектов учащихся, студентов и молодежи. Он проводился в рамках Межрегионального Форума «Крепка семья – сильна Россия», приуроченного к празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс проводился в двух номинациях: «Сочинение/рассказ/эссе» и «Мультимедиа» (мультимедийная презентация и/или видеофильм). На региональный этап творческие работы подали 48 участников. По мнению жюри, ребята продемонстрировали серьезные исследовательские работы, в которых был проведен и анализ генеалогического древа семьи, и изучение архивных материалов.

В номинации «Сочинение, рассказ, эссе» лучшими признаны работы Александры Безбородовой, Анастасии Коваль и Вероники Завадской, а в номинации - «Мультимедиа» отмечены Даниил Волокитин, Олег Медведев и Ольга Малолетова.