Благотворительный фонд Елены Исинбаевой открыл в регионе еще одну площадку

Теперь у 600 подопечных центра - ребят из многодетных, малоимущих и опекунских семей, а также у детей с ограничениями здоровья - появилась возможность играть в футбол и баскетбол. Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», площадка как раз предназначена для игровых видов спорта - покрытие у поля площадью в 110 кв. метров прорезиненное, оборудованное воротами для игры в мини-футбол и кольцами для баскетбола.
Средства на создание новой спортплощадки были собраны во время благотворительного забега, организованного Фондом Елены Исинбаевой в сентябре прошлого года, и спонсорские средства.
В рамках церемонии открытия площадки вместе с двукратной олимпийской чемпионкой, руководителем Благотворительного фонда Еленой Исинбаевой и олимпийской чемпионкой, сенатором Татьяной Лебедевой ребята смогли принять участие в дружеском футбольном матче, сообщает пресс-служба областной администрации.
Спортплощадка в Среднеахтубинском центре соцобслуживания - уже четвертая, открытая Благотворительным фондом Елены Исинбаевой в социальных учреждениях. А всего в регионе по инициативе фонда появилось 22 площадки.