Благотворительный фонд Елены Исинбаевой открыл в регионе еще одну площадку

Новая многофункциональная спортивная площадка появилась на территории Среднеахтубинского центра социального обслуживания населения.

Теперь у 600 подопечных центра - ребят из многодетных, малоимущих и опекунских семей, а также у детей с ограничениями здоровья - появилась возможность играть в футбол и баскетбол. Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», площадка как раз предназначена для игровых видов спорта - покрытие у поля площадью в 110 кв. метров прорезиненное, оборудованное воротами для игры в мини-футбол и кольцами для баскетбола.