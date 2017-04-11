В Волжском в последний день апреля отменят семь популярных маршруток

С 30 апреля в городе-спутнике Волгограда будут закрыты сразу семь коммерческих маршрутов.

Согласно постановлению администрации Волжского, отменяются маршрутные такси: №1 «ЖДВ – 32 мкр.», №1к «ЖДВ – п. Киляковка», №14 «37 мкр. – пл. Строителей», №15 «27 мкр. – ЖДВ», №16с «27 мкр. – о. Зеленый», №24 «37 мкр. – ЖДВ», №40б «27 мкр. – ЛПК».

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волжского, на смену маршруткам придут автобусы средней вместимости. Сейчас по лизингу город закупает 20 единиц такого транспорта.