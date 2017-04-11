В Волжском в последний день апреля отменят семь популярных маршруток
Сегодня, 09:10ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: pulsportal.ru
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С 30 апреля в городе-спутнике Волгограда будут закрыты сразу семь коммерческих маршрутов.
Согласно постановлению администрации Волжского, отменяются маршрутные такси: №1 «ЖДВ – 32 мкр.», №1к «ЖДВ – п. Киляковка», №14 «37 мкр. – пл. Строителей», №15 «27 мкр. – ЖДВ», №16с «27 мкр. – о. Зеленый», №24 «37 мкр. – ЖДВ», №40б «27 мкр. – ЛПК».
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волжского, на смену маршруткам придут автобусы средней вместимости. Сейчас по лизингу город закупает 20 единиц такого транспорта.
В мэрии Волжского отметили, что с мая планируется изменение в маршрутах и графике движения автобусов. На автобусных линиях №№1, 11, 24 уменьшится интервал движения, а маршрут №2 будет продлен до ул. 87-й Гвардейской по улице Карбышева через 26, 27, 28, и 32 микрорайоны.
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