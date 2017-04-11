В Новоанинском районе теперь есть новая дорога
Сегодня, 08:41ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: cherkassy.co.ua
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Новый асфальтированный дорожный участок соединил хутор Красногорский с автотрассой
Дорога из хутора Красногорский имеет стратегическое значение для всех жителей села, а также для развития крестьянско-фермерского хозяйства, сообщили в комитете сельского хозяйства ИА «НовостиВолгограда.ру».
Поэтому окончание ее строительства ждали все. Протяженность нового дорожного полотна около 6 километров. Это не последняя дорога, которая будет возведена в 2017 году. Всего до конца года планируется построить 9 подъездных путей к сельским населенным пунктам.
Дорога в Красногорске построена в рамках государственной программы Волгоградской области «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Так, в 2016 году сельские районы получили 87 километров качественного дорожного полотна.
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