В Новоанинском районе теперь есть новая дорога

Новый асфальтированный дорожный участок соединил хутор Красногорский с автотрассой

Дорога из хутора Красногорский имеет стратегическое значение для всех жителей села, а также для развития крестьянско-фермерского хозяйства, сообщили в комитете сельского хозяйства ИА «НовостиВолгограда.ру».

Поэтому окончание ее строительства ждали все. Протяженность нового дорожного полотна около 6 километров. Это не последняя дорога, которая будет возведена в 2017 году. Всего до конца года планируется построить 9 подъездных путей к сельским населенным пунктам.