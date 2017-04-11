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В Новоанинском районе теперь есть новая дорога
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Samaya bolshaya doroga v mire 1
В Новоанинском районе теперь есть новая дорога
Сегодня, 08:41ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: cherkassy.co.ua
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