Поэты и художники примут участие в конкурсе «Святая Русь»

Он проходит в рамках XVII Всероссийского фестиваля-конкурса деятелей литературы и искусства, творческих коллективов и исполнителей «Святая Русь».
По информации Волгоградской епархии, в данный фестиваль-конкурс входит целый комплекс мероприятий – это и уже состоявшийся конкурс видео- и кинофильмов на православно-патриотическую тематику, и конкурс поэтов, и открывающуюся вечером 23 апреля в Союзе писателей художественную выставку.
Победители литературной и изобразительной номинаций будут награждены на предстоящем гала-концерте, который состоится 26 апреля в 17:00 в актовом зале Царицынского Православного университета (Свято-Духов монастырь). Как сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» в Волгоградской епархии, на все мероприятия вход свободный.