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Поэты и художники примут участие в конкурсе «Святая Русь»
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Поэты и художники примут участие в конкурсе «Святая Русь»
Сегодня, 21:06ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: patriarchia.ru
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