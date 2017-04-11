Поэты и художники примут участие в конкурсе «Святая Русь»

23 апреля, в 11-00, в Пушкинском зале регионального отделения Союза писателей России (ул. Краснознаменская, 8) состоится заключительный этап литературной номинации конкурса поэтов.

Он проходит в рамках XVII Всероссийского фестиваля-конкурса деятелей литературы и искусства, творческих коллективов и исполнителей «Святая Русь».

По информации Волгоградской епархии, в данный фестиваль-конкурс входит целый комплекс мероприятий – это и уже состоявшийся конкурс видео- и кинофильмов на православно-патриотическую тематику, и конкурс поэтов, и открывающуюся вечером 23 апреля в Союзе писателей художественную выставку.