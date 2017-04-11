По Волгограду проедет «Добрый автобус»

В субботу все желающие горожане смогут помочь семьям, где воспитываются дети с онкогематологическими заболеваниями.

Эту акцию инициировал благотворительный фонд «Детям на здоровье». Активисты хотят таким образом помочь маленьким больным и собрать для них средства первой необходимости (зубные пасты и щетки, влажные салфетки и детское мыло, бумажные полотенца и подгузники, впитывающие пеленки и средства для обработки полости рта), а также травяные сборы в коробках, канцелярские и творческие принадлежности и сувениры.