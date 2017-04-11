По Волгограду проедет «Добрый автобус»

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В субботу все желающие горожане смогут помочь семьям, где воспитываются дети с онкогематологическими заболеваниями.
Эту акцию инициировал благотворительный фонд «Детям на здоровье». Активисты хотят таким образом помочь маленьким больным и собрать для них средства первой необходимости (зубные пасты и щетки, влажные салфетки и детское мыло, бумажные полотенца и подгузники, впитывающие пеленки и средства для обработки полости рта), а также травяные сборы в коробках, канцелярские и творческие принадлежности и сувениры.
Как сообщили в благотворительном фонде, чтобы все желающие смогли встретиться с автобусом, необходимо заполнить регистрационную анкету Форма заявки на участие в акции forma.doc и отправить ее по адресу[email protected]. Получив заявку, активисты акции вам перезвонят и уточнят ближайшую к вам остановку автобуса.
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