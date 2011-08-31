На улицах Калача-на-Дону появятся аллеи из четырех сортов Сирени Победы

В городе воинской славы Калаче-на-Дону в преддверии празднования 9 Мая будут высажены саженцы Сирени Победы.

В субботу, 22 апреля, работы по высадке аллей из сирени пройдут в сквере Воинской Славы, на пересечении улицы Октябрьской и бульвара 300-летия Калача-на-Дону, а также в парке Истории Государства Российского в Пятиморске. Об этом ИА «НовостиВолгоградла.ру» сообщили в пресс-службе комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

В мероприятиях примут участие ветераны, школьники, волонтеры Победы, спортсмены, представители казачества и органов власти. Они украсят свой город четырьмя сортами сирени: «Великая Победа», «Защитникам Бреста», «Маршал Василевский» и «Валентина Гризодубова».

Как рассказали в облкомприроде, перед высадкой сирени в Калаче-на-Дону состоится торжественное шествие с георгиевской лентой. 12-метровое полотно с символом Победы пронесут члены Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», спортсмены и военнослужащие, школьники и кадеты.

После высадки саженцев в честь 72-й годовщины Победы в небо поднимутся черно-оранжевые и сиреневые шары, символизирующие цвета георгиевской ленты и сирени.

Сирень Победы была выращена в Волгоградском региональном ботаническом саду в рамках одноименного проекта, который стартовал в канун празднования 70-летнего юбилея Победы. В ходе его реализации во всех городах-героях на территории России, Украины и Беларуси появились аллеи сирени, сорта которой были выведены отечественными селекционерами и названы в память героев войны и великих сражений. Сегодня в рамках проекта саженцы Сирени Победы высаживаются в городах воинской славы, сельских поселениях, в которых велись боевые действия.

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