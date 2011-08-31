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На улицах Калача-на-Дону появятся аллеи из четырех сортов Сирени Победы
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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На улицах Калача-на-Дону появятся аллеи из четырех сортов Сирени Победы
Сегодня, 08:01ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области/ oblkompriroda.volgograd.ru
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