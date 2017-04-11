Волжан приглашают убрать территорию у приюта для бездомных животных

Добровольцев призывают привести в порядок территорию возле приюта для бездомных животных в поселке ЛПК

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волжского, субботник состоится завтра, 22 апреля, в 10 часов. Приют расположен на территории поселка ЛПК, на ул. Ленинской, 10. Здание уже давно требует ремонта, а прилегающая к нему территория находится в запущенном состоянии.