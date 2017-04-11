Волгоградские хирурги успешно провели операцию младенцу с двумя пищеводами

В волгоградской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) №7 хирургии успешно удалили у недавно родившейся девочки патологический пищевод, который мешал ребенку есть.

Месяц назад в отделение детской хирургии БСМП №7 поступила новорожденная девочка с редкой аномалией – полным удвоением пищевода. При такой патологии возникают осложнения в виде пневмонии и высока вероятность летального исхода, пояснили в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области.

Ранее об этой аномалии волгоградские хирурги знали лишь по редким описаниям в зарубежной литературе. Тем не менее, было принято решение об операции, подготовка к которой проводилась в течение недели.

Как сообщили в облздраве, во время операции хирурги применили новую технологию для нашего региона – торакоскопическую экстирпацию. Патологический пищевод был удален через три маленьких прокола на грудной клетке, от которых остались рубчики размером в 3 мм и небольшой шрам на шее.