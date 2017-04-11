Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
В Волгоградской области фонд Исинбаевой откроет еще одну спортплощадку
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Wr 720.sh 18
В Волгоградской области фонд Исинбаевой откроет еще одну спортплощадку
Сегодня, 11:34ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: kp.md
Читайте
также
Экс-депутата Госдумы Николая Паршина доставят в суд принудительно
Депутаты Госдумы предложили сделать выходным день после Пасхи
Губернатор Андрей Бочаров спустился вниз в «Кремлевском рейтинге»