В Волгоградской области фонд Исинбаевой откроет еще одну спортплощадку

Спортивная площадка появилась на территории Среднеахтубинского центра социального обслуживания населения

Средства на создание новой многофункциональной спортивной площадки были собраны в ходе благотворительного забега, организованного фондом Елены Исинбаевой в сентябре прошлого года. Помогли и спонсоры - крупные предприятия и организации региона, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в благотворительном фонде.

Площадка предназначена для игровых видов спорта - покрытие у поля площадью в 110 км. прорезиненное, оборудованное воротами для игры в мини-футбол и кольцами для баскетбола. Теперь ребятам из малоимущих, многодетных и опекунских семей будет, где провести время. Среднеахтубинский центр соцзащиты курирует около 600 ребятишек из таких семей.