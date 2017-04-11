В Волгограде прошел совет по санитарно-эпидемиологическому благополучию

Одной из ключевых тем заседания стало обсуждение мер по профилактике заболевания Крымской геморрагической лихорадкой и лихорадкой Западного Нила.

На сегодняшний день уже 68 человек из 22 районов Волгоградской области обратились к медикам по поводу укусов клещей. В связи с этим на совещании отмечалась необходимость проведения дезинсекции природных очагов Крымской геморрагической лихорадки, переносчиком которой являются клещи, а также лихорадки Западного Нила, которая передается через укусы комаров.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в областном комитете здравоохранения, на совете было принято решение повысить готовность медучреждений, подведомственных облздраву, к оказанию медицинской помощи больным Крымской геморрагической лихорадкой и лихорадкой Западного Нила, обеспечить необходимый запас противовирусных препаратов и препаратов крови.