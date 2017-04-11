В регионе проходит месячник по профилактике правонарушений среди подростков

В ходе месячника социальные педагоги и психологи помогают несовершеннолетним разобраться в себе и оценить свой потенциал.

С учащимися Волгоградского техникума железнодорожного транспорта встретились психологами Ворошиловского социально-реабилитационного центра. Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в региональном комитете соцзащиты, специалисты продемонстрировали ребятам несколько различных методик. Например, работа с прозрачным мольбертом и спектрокартами помогает осознать свой профессиональный выбор и оценить потенциал в различных сферах деятельности. Выявление таланта и интереса к новой деятельности, по словам психологов, это и есть профилактика отклоняющегося поведения и возникновения вредных привычек.