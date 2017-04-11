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В регионе проходит месячник по профилактике правонарушений среди подростков
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
20170417 113038
В регионе проходит месячник по профилактике правонарушений среди подростков
Сегодня, 08:26ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: uszn.volgograd.ru
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