В «Литературных чтениях в Сарепте» приняли участие 200 конкурсантов
Сегодня, 15:22ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: eskipaper.com
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В течение почти двух месяцев, с 1 февраля по 25 марта, в музее-заповеднике принимали видеозаписи с чтением наизусть отрывков из произведений писателей Волгоградской области.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в информационном отделе музея, свои выступления записали ребят в возрасте от 7 до 21 года не только из городов нашего региона, а также из Кисловодска, Черного Яра, Нижнекамска и даже Азербайджана.
В организации фестиваля-конкурса приняли участие общественные объединения Волгоградской области, средняя школа №75 Красноармейского района Волгограда, сотрудники кафедр литературы и русского языка ВГСПУ и Бакинского славянского университета при поддержке комитета культуры Волгоградской области.
Итоги II международного фестиваля будут подведены 22 апреля в кирхе музея-заповедника.
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