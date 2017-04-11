В «Литературных чтениях в Сарепте» приняли участие 200 конкурсантов

В течение почти двух месяцев, с 1 февраля по 25 марта, в музее-заповеднике принимали видеозаписи с чтением наизусть отрывков из произведений писателей Волгоградской области.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в информационном отделе музея, свои выступления записали ребят в возрасте от 7 до 21 года не только из городов нашего региона, а также из Кисловодска, Черного Яра, Нижнекамска и даже Азербайджана.

В организации фестиваля-конкурса приняли участие общественные объединения Волгоградской области, средняя школа №75 Красноармейского района Волгограда, сотрудники кафедр литературы и русского языка ВГСПУ и Бакинского славянского университета при поддержке комитета культуры Волгоградской области.