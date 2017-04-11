В Котельниково строят новый детский сад, школу и больницу

Расширение социальный инфраструктуры муниципального района проходит благодаря государственно-частному партнерству.

Еще два дошкольных учреждения планирует возвести «ЕвроХим-ВолгаКалий» в рамках инвестиционного проекта по строительству жилого района «Дубовая роща». В ходе инспекционной поездки в Котельниковский район губернатор Андрей Бочаров посетил стройплощадку будущего детсада.

Микрорайон будет застроен как малоэтажными домами, так и строениями среднеэтажного типа. Всего в Котельниковском районе построят 135 новых коттеджей, будут проложены 7 километров дороги и появятся учреждения социальной направленности - больницы, детсады и средняя школа, разобьют парки и скверы.