В Котельниково строят новый детский сад, школу и больницу

Еще два дошкольных учреждения планирует возвести «ЕвроХим-ВолгаКалий» в рамках инвестиционного проекта по строительству жилого района «Дубовая роща». В ходе инспекционной поездки в Котельниковский район губернатор Андрей Бочаров посетил стройплощадку будущего детсада.
Микрорайон будет застроен как малоэтажными домами, так и строениями среднеэтажного типа. Всего в Котельниковском районе построят 135 новых коттеджей, будут проложены 7 километров дороги и появятся учреждения социальной направленности - больницы, детсады и средняя школа, разобьют парки и скверы.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в областной администрации, строительство первой очереди жилого района планируется завершить в декабре 2017 года. Здесь же сейчас идут строительные работы по возведению 13 многоквартирных домов, в которых смогут поселиться 1 275 семей работников Гремячинского ГОКа.