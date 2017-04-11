Уикенд: от уличных боев в Берлине до музыки джазовых звезд

Как провести наступающие выходные, чтобы не было жаль бесцельно прожитый уик-энд?

Надо прочитать нашу афишу мероприятий на 22 и 23 апреля и четко следовать инструкциям!

Утро 22 апреля можно провести за добрым делом — в Волжском вместе с добровольцами принять участие в приведение в порядок приюта для бездомных животных. Все желающих ждут в 10 часов в пос. ЛПК, на ул. Ленинской, 101. В планах — приведение в порядок прилегающей территории: уборка мусора, установка ограждения и другие виды благоустройства.

Фото: staticflikr.com

В этот же день в Волжском в 12.00 часов состоится еще одно мероприятие для добровольцев: в кафе «Old Side» рядом с Дворцом молодежи «Юность» состоится презентация лучших волонтерских практик. Волонтерский stand up «Хорошее дело» - так, по информации пресс-службы Волжского, называется предстоящее мероприятие для социальных добровольцев. Здесь о своих навыках добровольческой деятельности расскажут представители городских общественных организаций и объединений.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Любители активного отдыха в эту субботу смогут принять участие в футбольном матче вместе с олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой. Он состоится в рамках открытия новой спортивной площадки благотворительного фонда прославленной спортсменки в Среднеахтубинском социально-реабилитационном центре, начало - в 11 часов.

Фото: ntv.ru

А на следующий день поклонники скорости и мощи приглашаются на трассу «Максимка» в Советском районе Волгограда. Здесь в 12 часов начнутся соревнования по мото- и квадрокроссу.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Субботний вечер можно наполнить романтикой. Музыка и звезды — идеальное сочетание, в этом можно будет еще раз убедиться, посетив в Волгоградском планетарии концерт «Звездная музыка джазовых звезд»: на фоне звездного неба оркестр «Комбо-джаз-бенд» исполнит «звездные» джазовые мелодии известных композиторов.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

22 апреля поклонники драматического искусства наверняка обратят внимание на постановку Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра «Дни Турбиных» по пьесе Булгакова. Не забыл казачий театр и малышей — 23 апреля в 11 часов родители могут привести детишек на постановку замечательной сказки П. Ершова «Конек-Горбунок».

Фото: volgasib.ru

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» в течение двух дней — 22 и 23 апреля — состоится военно-исторический фестиваль «От Сталинграда до Берлина». В субботу здесь будут работать интерактивная площадка «Военно-полевой лагерь», игровые площадки «Минёры» и «Связисты», выставка военной техники, фотозона и многое другое. А 23 апреля кульминацией фестиваля станет военно-историческая реконструкция «Уличные бои за Берлин». Она пройдет с 14 до 16 часов.

Фото: банда.org

В завершение Светлой Пасхальной недели 23 апреля молодежный театр духовно-нравственного сюжета «Миргород» приглашает волгоградцев в Дом офицеров на бесплатный спектакль «Пасхальные хроники. Пилат». В постановке поднимается поистине глобальные темы о нравственном выборе, который делает человек.

Фото: ne-kurim.ru

А в Волгоградской областном краеведческом музее продолжает работу выставка, посвященная празднику Пасхи. Здесь представлены иконы, богослужебные книги, пасхальное облачение правящего архиерея Митрополита Волгоградского и Камышинского Германа, документы, пасхальные открытки нач. XX в. и современные, макеты царицынских храмов, формы для творожной пасхи, деревянные доски для пасхального печенья, и более 100 пасхальных яиц из разных материалов.

Фото: osh.by

В Волжском же на Красную горку, 23 апреля, на фестиваль колокольного звона соберутся лучшие звонари Волгоградской епархии. Они посвятят свои выступления Светлому празднику Пасхи. Начало в 11 часов в храме Святителя Луки Крымского.