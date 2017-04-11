Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Правительство РФ предложило установить электронные метки на номера машин
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80
Правительство РФ предложило установить электронные метки на номера машин
Сегодня, 15:09ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: avtozakony.ru
Читайте
также
Экс-депутата Госдумы Николая Паршина доставят в суд принудительно
Депутаты Госдумы предложили сделать выходным день после Пасхи
Губернатор Андрей Бочаров спустился вниз в «Кремлевском рейтинге»