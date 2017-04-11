Правительство РФ предложило установить электронные метки на номера машин

В российском правительстве намерены ввести обязательную установку электронных чипов на все автомобильные номера.

Вопрос об оснащении госномеров чипами радиочастотной идентификации уже прорабатывается совместно с МВД России, передает сегодня «Федеральное агентство новостей».

Авторы проекта поясняют, что электронные метки дадут возможность при любых погодных условиях идентифицировать автомобиль нарушителя.