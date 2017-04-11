Правительство РФ предложило установить электронные метки на номера машин
Сегодня, 15:09ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: avtozakony.ru
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В российском правительстве намерены ввести обязательную установку электронных чипов на все автомобильные номера.
Вопрос об оснащении госномеров чипами радиочастотной идентификации уже прорабатывается совместно с МВД России, передает сегодня «Федеральное агентство новостей».
Авторы проекта поясняют, что электронные метки дадут возможность при любых погодных условиях идентифицировать автомобиль нарушителя.
Также чипы помогут отслеживать перемещение автомобилей правонарушителей, что будет большим подспорьем в работе правоохранительных органов.
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