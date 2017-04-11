Подведены итоги работы МФЦ за первый квартал 2017 года

Жителям региона доступны более 200 видов федеральных, региональных и муниципальных услуг, которые можно получить на территории 48 центров «Мои документы».

За первые три месяца года МФЦ оказали более 400-сот тысяч услуг. Наиболее востребованные - получение или замена паспорта. С начала 2017 года во многофункциональных центрах было выдано около 39,5 тысяч паспортов, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе обладминистрации.