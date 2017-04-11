Подведены итоги работы МФЦ за первый квартал 2017 года

За первые три месяца года МФЦ оказали более 400-сот тысяч услуг. Наиболее востребованные - получение или замена паспорта. С начала 2017 года во многофункциональных центрах было выдано около 39,5 тысяч паспортов, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе обладминистрации.
Среди предпринимателей популярны услуги Росреестра: государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выписки ЕГРН. ВСего же предпринимателям доступно около 130 видов услуг - проведение технологического и финансового аудита, оформление разрешения на строительство, подача заявки на получение кредита и микрозайма и многое другое. В Волгограде, Камышине, Михайловке и Фролово в офисах «Мои документы» работают бизнес-окна для предпринимателей. До конца года их количество вырастет. Одно будет открыто в Котельниково и семь - в Волжском.