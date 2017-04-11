Новый главный врач назначен в Среднеахтубинской ЦРБ
Сегодня, 10:27ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: oblzdrav.volgograd.ru
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К выполнению своих обязанностей Лидия Наумова приступает сегодня, 21 апреля
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в комитете здравоохранения области, такое решение о ротации кадров было принято на заседании экспертного совета по вопросам кадровой политики.
Последние шесть лет Лидия Наумова успешно справлялась со своими обязанностями в должности заместителя главного врача клинической больницы скорой медицинской помощи №15 Красноармейского района Волгограда.
Новому главному врачу Среднеахтубинской центральной районной больницы 47 лет, она замужем и воспитывает двоих детей.
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