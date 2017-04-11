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Новый главный врач назначен в Среднеахтубинской ЦРБ
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Sredtsrb
Новый главный врач назначен в Среднеахтубинской ЦРБ
Сегодня, 10:27ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: oblzdrav.volgograd.ru
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