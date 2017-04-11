Новый главный врач назначен в Среднеахтубинской ЦРБ

К выполнению своих обязанностей Лидия Наумова приступает сегодня, 21 апреля

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в комитете здравоохранения области, такое решение о ротации кадров было принято на заседании экспертного совета по вопросам кадровой политики.

Последние шесть лет Лидия Наумова успешно справлялась со своими обязанностями в должности заместителя главного врача клинической больницы скорой медицинской помощи №15 Красноармейского района Волгограда.