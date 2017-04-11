Непутевые заметки покажут Волгоград

В программе о путешествиях расскажут о самых интересных и красивых местах города-миллионника

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру в «Агентстве развития туризма», зрители одного из самых рейтинговых путеводителей на телевидении в программе 7 мая увидят глазами корреспондентов музей-панораму «Сталинградская битва», военно-мемориальное кладбище в селе Россошки, исторический центр города, Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, Севастопольскую Набережную и музей-заповедник «Старая Сарепта».