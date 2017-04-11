Минобороны опубликовало карту Парадов Победы в российских городах
Сегодня, 10:18ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: function.mil.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Минобороны России на своем официальном сайте представило полную карту Парадов Победы в 28 городах.
В интерактивном приложении «Карта Парадов Победы» представлены схемы построения парадных расчетов, состав и количество личного состава и военной техники, которые будут задействованы 9 мая.
Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, впервые в приложении «Карта Парадов Победы-2017» будут представлены и доступны для скачивания изображения арктических вариантов новейших ЗРК «Тор-М2ДТ» и ЗРПК «Панцирь-СА» без защитных чехлов.
Всего в военных парадах по всей стране примут участие более 90 тыс. военнослужащих.
В Волгограде в параде, который пройдет на площади Павших Борцов, будет задействовано 997 военнослужащих и 19 единиц военной техники.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0