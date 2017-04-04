МЧС региона провело командно-штабные учения по ликвидации природных пожаров

Сегодня был выполнен комплекс практических мероприятий по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Во время учений обращалось внимание на взаимодействие пожарных подразделений различных ведомств.
Оперативная ликвидация масштабных ЧС во многом зависит от руководителей на местах и принятия ими мер по тушению возгораний на начальной стадии. Поэтому в учениях приняли участие силы и средства Рослесхоза, специализированные лесопожарные подразделения, добровольцы и иные структуры РСЧС.
Как отметили в областном управлении МЧС, командно-штабные учения позволят на высоком качественном уровне проводить мониторинг пожарной обстановки, осуществить дополнительные меры по профилактике возникновения и распространения приводных пожаров, что позволит снизить риски перехода огня на населенные пункты и объекты экономики.