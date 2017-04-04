Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
МЧС региона провело командно-штабные учения по ликвидации природных пожаров
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
%d0%bc%d1%87%d1%81
МЧС региона провело командно-штабные учения по ликвидации природных пожаров
Сегодня, 15:46ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области/ 34.mchs.gov.ru
Читайте
также
Экс-депутата Госдумы Николая Паршина доставят в суд принудительно
Депутаты Госдумы предложили сделать выходным день после Пасхи
Губернатор Андрей Бочаров спустился вниз в «Кремлевском рейтинге»