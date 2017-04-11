Конкурс «Семья года» пройдет в Волгоградской области

Победители представят наш регион во всероссийском финале конкурса, который состоится осенью в Москве.

Стартовал прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года». Заявки принимаются в центрах социальной защиты населения по месту жительства до 24 апреля, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в областном комитете социальной защиты населения.

Участниками конкурса станут 64 семьи, которые пройдут через общественное голосование по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья-хранитель традиций» и «Молодая семья». Голосование продлится с 19 по 26 мая на сайте облкомсоцзащиты. Победители определятся 15 июня.