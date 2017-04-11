Кирилл Фронюк добежал до Варшавы
Сегодня, 10:09ОбществоАвтор: Сергей МатанцевФото: Кирилл Фронюк/ vk.com/id10406901
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Поздно вечером 20 апреля магнитогорский бегун Кирилл Фронюк, совершающий забег по маршруту Волгоград-Берлин добежал до польской столицы. Об этом он сообщил на своей официальной странице в соцсетях.
Кирилл разместил свою фотографию в центре города, снабдив ее лаконичной подписью: «Варшава, 2 000 километров позади».
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Фото: usc-service.ru/kf/
Напомним, свой забег «На Берлин!» Кирилл посвятил Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Он стартовал 4 марта от подножия скульптуры «Родина-Мать зовёт!» на Мамаевом кургане. Ориентировочно 7-8 мая спортсмен намерен финишировать в берлинском Трептов-парке, добежав до монумента в честь советског Воина-освободителя. До него магнитогорцу осталось преодолеть менее 600 километров.
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