Кирилл Фронюк добежал до Варшавы

Поздно вечером 20 апреля магнитогорский бегун Кирилл Фронюк, совершающий забег по маршруту Волгоград-Берлин добежал до польской столицы. Об этом он сообщил на своей официальной странице в соцсетях.

Кирилл разместил свою фотографию в центре города, снабдив ее лаконичной подписью: «Варшава, 2 000 километров позади».

Фото: usc-service.ru/kf/